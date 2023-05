So Janševi preiskovali tudi Čeferinove bančne račune?

Aleksander Čeferin je bil eden večjih kritikov prejšnje vlade

Eno od številnih prisrčnih srečanj Janeza Janše s srbskim populistom Aleksandrom Vučićem na Bledu septembra2021. Skupna akcija se je lahko začela. Več v aktualni številki Mladine.

© Borut Krajnc

Po informacijah, ki smo jih pridobili na Mladini, so nameravali na finančni upravi (Furs) in na uradu za preprečevanje pranja denarja v času tretje vlade Janeza Janše preverjati tudi osebne transakcijske račune Aleksandra Čeferina, predsednika evropske nogometne zveze (UEFA).

Čeferin je bil eden najmočnejših kritikov prejšnjega predsednika vlade Janeza Janše. Ob začetku mandata tretje Janševe vlade so se v javnosti celo pojavile špekulacije, da bi utegnil vstopiti v slovensko politiko. V tistem trenutku sta po naših informacija vodja urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj in tedanji namestnik direktorja finančne uprave Simon Starček dobila nalogo preveriti tudi Čeferinove bančne račune.

Oba sicer to zanikata. Starček nam je odgovoril na kratko: »Spoštovani, o čem takšnem in tudi ne o konkretnem, kot navajate, nisem nikoli z nikomer govoril in tovrstna namigovanja ostro zavračam!« Žugelj, ki smo mu razkrili, da je informacija o tem, da želi urad za preprečevanje pranja denarja pod njegovim vodstvom preverjati bančne račune Aleksandra Čefrina zaokrožila v krogu ljudi, ki so bili Žuglju blizu pa, da je odgovoren direktor urada profesionalec, ki se ne druži z interesnimi skupinami, niti ne zahaja v krog ljudi, z njimi na primer pije kave, se druži ob kosilih in razpravlja o drugih ljudeh:

»No, če pa smo že pri krogu ljudi kot ga vi kreirate na kvazi osnovi »sem slišal«, ima vsak krog ljudi seveda tudi imena in priimke. Sam pa resnično ne bi vedel, da krog ljudi obstaja in kdo je ta »kvazi« krog ljudi, ki ga omenjate. Namreč, v času svojega mandata tudi v prostem času nisem popil niti eno kavico »s krogom ljudi«, še posebej pa, ker že od leta 2015 ne živim v Sloveniji in kroga ljudi nimam. Prav tako ne vidim razloga zakaj bi se »preiskovalo« gospoda Čeferina, oziroma vsaj meni ti razlogi oziroma indikatorji niso (bili) poznani. Prav tako pa mi ni (bilo) poznano kakršno koli dejstvo, prijava, indic, sum ali razlog za odstopanje od osnovnih indikatorjev, ki bi v to (bile) vključevale Urad. Če pa bi Urad, še posebej v času mojega vodenja, zaznal kakršno koli odstopanje od »indikatorjev« pa bi sigurno ukrepali v skladu z namenom oziroma poslanstvom Institucije, pristojnostmi in zakonsko podlago, kot je bilo to storjeno v vseh v vseh primerih v katerih je Urad odstopanja zaznal. V kolikor pa vi razpolagate s kakršnimi koli informacijami, ki se tičejo omenjenega gospoda in sodijo v pristojnosti Urada, pa nisem pravi naslov in se obrnite na Urad.«

Aleksander Čeferin

© Uroš Abram

Ali so bili bančni računi Aleksandra Čeferina v času vlade Janeza Janše pregledani Čeferin sicer pri uradu za preprečevanje pranja denarja ne more preveriti. Vsaj v času Žuglja urad za preprečevanje pranja denarja niti informacijski pooblaščenki ni odgovarjal, zato ga je ta oglobila. Pri Fursu pa ima »oseba pravico do seznanitve s svojimi podatki iz evidence preiskav šele po pravnomočno končanem postopku inšpekcijskega nadzora, če pa postopek inšpekcijskega nadzora ni bil začet, pa po zastaranju pravice do odmere davka,« kot so nam odgovorili iz finančne uprave.

Na N1 so v začetku tega meseca objavili srhljivo zgodbo o tem, kako je Žugelj na podlagi ene same anonimne prijave dolge 11 kratkih odstavkov, med 25. novembrom in 13. decembrom 2021 bankam razposlal kar 238 zahtev za vpogled v skupno 195 transakcijskih računov 107 fizičnih oseb in podjetij. V novi Mladini razkrivamo, zakaj ta primer ni le osamljen zdrs, ampak del že uveljavljene prakse balkanskih avtokratov.

