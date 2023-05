»Zdravstvo srednjega cenovnega razreda žal ne obstaja«

IZJAVA DNEVA

"Zato ni države, ki v prihodnje ne bo imela problemov z vse višjimi zdravstvenimi stroški, seveda pa bodo imele gospodarsko manj uspešne države teh problemov veliko več ter se bodo težje izognile resnim družbenim in socialnim konfliktom. Zdravstvo srednjega cenovnega razreda žal ne obstaja, če je pri avtomobilih mogoče tudi s poceni vozilom mogoče priti na cilj v praktično istem času kot s prestižno limuzino, v medicini obstaja samo pravočasno in optimalno zdravljenje. Brez njega imamo žrtve, pa naj gre za odkrito segregacijo ljudi glede na premoženje (zdravstveni trg) ali prikrito segregacijo, z navideznimi pravicami in nedopustnimi čakalnimi vrstami, mimo katerih se po bližnjicah prebijejo le ljudje, ki imajo za seboj dodatno ekonomsko, pravno ali koruptivno zaledje."

(Imunolog, pisatelj in kolumnist Alojz Ihan v Delovi kolumni o tem, da je kakovost javnega zdravstva v EU primarno odvisna od BDP)