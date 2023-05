Ustavno sodišče / Zadržanje novele zakona o RTV umaknjeno

Novi svet RTV Slovenija lahko začne z delom

Stavka pred stavbo RTV Slovenija

© Gašper Lešnik

Po neuradnih informacijah spletnega portala N1 je ustavno sodišče odpravilo začasno zadržanje izvajanja dela novele zakona o RTV Slovenija. Za umik zadržanja naj bi glasovali štirje sodniki, in sicer: Matej Accetto, Rajko Knez, Katja Šugman Stubbs in Špelca Mežnar. Proti naj bi glasoval Rok Svetlič, sodnika Marko Šorli in Klemen Jaklič pa naj ne bi glasovala. To pomeni, da novi svet RTV Slovenija lahko začne z delom.

Ustavno sodišče je sredi februarja začasno zadržalo izvrševanje treh prehodnih določb novele zakona o RTV Slovenija, ki urejajo končno konstituiranje sveta zavoda in posledično drugih novih organov RTV Slovenija. To je pomenilo, da sta programski in nadzorni svet nadaljevala delo v skladu z dosedanjim zakonom o RTV Slovenija, generalni direktor, direktor radia in direktor televizije pa sta opravljala svoje naloge kot vršilca dolžnosti, torej naj bi opravljala le tekoče posle, ki naj bi omogočili nemoteno delovanje javne radiotelevizije.

Po sedanjem sklepu ustavnega sodišča postaja brezpredmeten predlog koalicijskih strank, ki so predlagale postopek razrešitve devetih članov programskega sveta RTV Slovenija: Slavka Kmetiča, Alojzija Bogataja, Leona Oblaka, Ivana Štuheca, Žiga Kušarja, Alenko Gotar, Andreja Prebila, Jelko Stergel in Roka Hodeja. Očitali so jim, da so glasovali za nezakonit sklep o imenovanju generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha januarja 2021. Prav tako tem svetnikom očitajo opustitev dolžnosti za odpravo nezakonitosti pri razrešitvi direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak, saj niso glasovali ali predlagali ukrepa, ki bo to nezakonitost odpravil.