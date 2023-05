»V enem letu je šef vlade spoznal, da ni lahko vladati«

IZJAVA DNEVA

"V enem letu je šef vlade spoznal, da ni lahko vladati. Še posebej če ti nekateri ves čas molijo pod nos en in isti scenarij. Eno in isto agendo večnega konflikta, večnega dualizma in podpihovanja neke polarizacije. Pri tem mediji odigravajo pomembno vlogo. Ne zgodi se noben resen pogovor, ne da bi voditelji omenjali to razdelitev, to razdvojitev in ta antagonizem. Od domobrancev in partizanov naprej preko levih in desnih do zaslužnih in nezaslužnih za osamosvojitev. Pa koga za boga to še zanima. Z vsemi spomeniki, muzeji in odlikovanji vred. Z vsemi interpelacijami in bedastimi tviti. Če komu kaj ni jasno, naj še enkrat ponovimo: 95 odstotkov volilcev je na plebiscitu glasovalo za samostojnost Slovenije."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovi kolumni o tem, da se je diskurz v družbi že zdavnaj spustil na raven bedakov)