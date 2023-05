»Janševa argumentacija odraža nepoznavanje procesa glasovanja«

IZJAVA DNEVA

"Naše ambicije za sedež nestalne članice VS OZN so realne in možnosti, da na teh volitvah premagamo Belorusijo, so dobre. Do nedavnega ni bilo nobenega resnega razloga ali povoda, da bi javno špekulirali o možnosti poraza. Nedavni tvit prvaka SDS Janeza Janše te stvari postavlja na glavo: enotnosti slovenske politike glede tega nacionalnega projekta ni več, v roke Belorusije (in Rusije) pa daje argument, ki lahko resno ogrozi izid volitev v našo škodo. Njegova argumentacija odraža ali eklatantno nepoznavanje procesa glasovanja o kandidaturah za VS OZN ali pa je to premišljen manever, ki sliši na ime sabotaža in je namenjena predvsem njegovim notranjepolitičnim ciljem. Ta izjava pomeni tudi začetek boja za interpretacijo morebitnega poraza, za katerega pa bi si lahko Janez Janša pripisal veliko zaslug - od okoliščin sprejetja te kandidature do nedavno objavljenega tvita."

(Diplomat in nekdanji veleposlanik Roman Kirn, o slovenskih možnostih za mesto nestalne članice Varnostnega sveta OZN; v intervjuju za Večer)