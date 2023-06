»Golobova vlada nima ambicij, da bi radikalno preurejala družbo«

IZJAVA DNEVA

"Vlada Roberta Goloba se je pred letom dni, ko je prevzela vodenje izvršilne oblasti, spopadla z običajnimi zavorami, opozicija pa je silovito inovativno uporabljala tudi zavorne mehanizme, ki v treh desetletjih parlamentarizma še niso bili v rabi."

"Napovedi, da Golobova vlada niti prve obletnice ne bo dočakala, so bile na začetku mandata pogoste, potem so se razredčile. Vlada se ukvarja z upravljanjem skupnih zadev, nima pa ambicij, da bi radikalno preurejala družbo. Kar je dobro. Četudi stanje zaradi razmer v svetu, vojne v Ukrajini, energetske krize in posledično inflacije, ni običajno, Robert Golob v vladanje ne vnaša logike izrednih razmer."

(Novinar Ali Žerdin v Delovem komentarju o prvem letu delovanja vlade Roberta Goloba)