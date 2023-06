»Potrošniška družba poveličuje mladost, drznost, lepoto, hitrost, moč«

IZJAVA DNEVA

"Stereotipi imajo kulturne in politične posledice, ki določajo, kako družba ceni in skrbi za posamezne generacije. To dokazuje negativno polnjenje koncepta 'stari'. Potrošniška družba poveličuje mladost, drznost, lepoto, hitrost, moč, medtem ko postane starost obdana s predsodki in negativnimi stereotipi. Svoje prispevajo apokaliptične napovedi povečanja potreb in izdatkov. Če se v pogojih dolgožive družbe postavljajo drugačna vprašanja fiskalne vzdržnosti, učinkovitosti in socialne pravičnosti, mar ni skrajni čas, da na novo opredelimo tudi starost? Da se nehamo sprenevedati in izogibati besedi stari in jo razbremenimo stigme, kot smo to storili z izrazom mladi?"

"Staranje ni izbirno. Nikogar, ki ima to srečo, da ga dočaka, ne zaobide. Lahko ga razumemo kot krizo in pri tem vztrajamo kot Slovenija. Ali pa ga sprejmemo kot priložnost kot Japonska. A to zahteva znanje, drznost, domišljijo in voljo."

(Sociologinja in kolumnistka Jana Javornik o tem, da se zdi, kot bi svet postal obseden s staranjem; via Večer)