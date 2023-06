Požvižgajo se na sodišča

Ekonomska fakulteta kljub pravnomočnim sodbam sodišč podatkov ne želi razkriti, namesto tega raje plačuje globe

Dosedanja dekanja Ekonomske fakultete Metka Tekavčič

© Tamino Petelinšek, STA

Le ena je institucija v državi, ki ne upošteva odločb informacijske pooblaščenke in ki – še huje – ne upošteva niti pravnomočnih odločb vrhovnega sodišča. Imenuje se Ekonomska fakulteta. Tako nam je na naše vprašanje o največjih upornikih na področju dostopa do informacij odgovorila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Ta pravi, da se njihove odločbe praviloma spoštujejo in izvršujejo, z izjemo omenjene fakultete, ki že od leta 2015 prosilki – tedaj je to bila novinarka Dela Anuška Delić – ne želi razkriti podjemnih in avtorskih pogodb, ki jih je fakulteta sklenila s svojimi zaposlenimi.