Novi obraz

Anže Logar je ustanovil društvo Platforma sodelovanja, ki napoveduje spremembe, a hkrati ostaja poslanec in predsednik sveta stranke SDS

Anže Logar (1976) je v politiki od mladih nog. V zadnji vladi je bil minister za zunanje zadeve, že nekaj časa pa je predsednik sveta stranke SDS. Pred pol leta je na volitvah za predsednika republike dobil 46 odstotkov glasov. Zdaj je ustanovil civilno gibanje, nekateri pa mu smelo napovedujejo, da bo nekoč postal predsednik vlade.

© Borut Krajnc

V sredo je bila malo po pol desetih zjutraj v elitnem Grand Plaza Hotelu v središču Ljubljane, v njegovi manjši dvorani Safir, javna seja novega društva, poimenovanega Platforma sodelovanja. Prišlo je kakšnih 100 ljudi, veliko je bilo novinarjev, glavna zvezda pa je bil Anže Logar, predsednik sveta stranke SDS, njen drugi človek in njen poslanec, nekdanji minister in kandidat za predsednika republike, ki zdaj želi prebuditi, kot pravi sam, razcepljeno, razdvojeno Slovenijo, deželo, ki je obstala v leru, v statusu quo, ki se izgublja v konfliktih, ti pa koristijo obema, levemu in desnemu političnemu polu.