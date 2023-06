Ustavno sodišče ne obstaja več!?

Kako je potekalo odločanje o zadevi RTV – morda najzahtevnejši zadevi doslej, ki so ji morali slabega pol leta ustavni sodnice in sodniki namenjati tako rekoč vso pozornost

Veselje stavkajočih novinarjev na RTV SLO v ponedeljek

© Borut Krajnc

Predsednik SDS in nekdanji predsednik vlade Janez Janša je po odločitvi ustavnega sodišča, da odpravi začasno zadržanje novega zakona o RTV in s tem omogoči njegovo uveljavitev ter slabitev političnega oprijema nad javnim medijem, zapisal, da »ustavno sodišče ne obstaja več«. Želel je reči, da je storilo nekaj, česar ustavno sodišče ne bi smelo storiti, da je prestopilo rubikon, da je storilo nekaj tako nezaslišanega, da poti nazaj ni več. Da se lahko kar samoukine, ker beseda ustavnih sodnikov in sodnic, njihove odločitve, razsodbe ne štejejo nič. Poglejmo torej dogajanje na ustavnem sodišču, ki je politično desnico razburilo celo bolj, kot jo razburi navadno.