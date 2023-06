Družba znanja in visokošolski štrajk

Če bi sodili po plačah, so pri nas največji geniji elektroenergetiki in finančniki, gotovo pa ne profesorji in drugi zaposleni na fakultetah

Visokošolska stavka pred stavbo ljubljanske Filozofske fakultete

© Borut Krajnc

Radi govorimo o družbi znanja in o tehnoloških prebojih kot še eni od variacij na temo učite se in učite. Dejansko se svet vrti drugače. Na številnih področjih, vzemimo za primer farmacijo, se podjetjem splača veliko več denarja vlagati v trženje, oblikovanje nove embalaže ali celo sponzoriranje zdravnikov kot pa v razvoj novih produktov. Podobno je pri plačah, s katerimi družba vrednoti dejavnosti ali poklice. Če bi torej sodili po višini plač, so v Sloveniji največji geniji menedžerji, predvsem predsedniki uprav v finančnih institucijah, na drugem mestu pa najdemo zaposlene v elektroenergetiki. Finančniki in energetiki sodeč po tem največ prispevajo k družbi in njenemu napredku.