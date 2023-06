Ministrovo soliranje

Izstopi iz delovne skupine, ki naj bi narekovala šolsko reformo

Minister za izobraževanje Darjo Felda ima težave z napovedanimi reformami

© Borut Krajnc

Že ob napovedi šolske reforme je bilo jasno, da bo vlada z njo zagrizla v trd oreh, takega projekta že več kot desetletje ni uspelo izpeljati nobeni vladi. Decembra je bila oblikovana delovna skupina za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja, ki naj bi delovala tudi kot posvetovalno telo šolskega ministra. Vendar so se na ministrstvu z vložitvijo predloga sprememb zakona o osnovni šoli zdaj, vsaj tako so menili nekateri člani skupine, odločili, da lahko reformo speljejo sami.