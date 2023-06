Premoženje politikov v Sloveniji / Več transparentnosti

Detektor premoženja portala Oštro – korak k večji preglednosti premoženja funkcionarjev

Vas zanima koliko premoženja ima Robert Golob? Odgovor se skriva na portalu Oštro.

© Borut Krajnc

Spletni portal Oštro je prejšnji teden povil nov raziskovalni projekt, po devetih mesecih trdega dela je na svet privekala aplikacija Detektor premoženja, ki javnosti omogoča vpogled v premoženje političnih funkcionarjev. V prvi fazi se je novinarska skupina osredotočila na vladno ministrsko ekipo, naslednja faza objav bo sledila jeseni.

Pri zbiranju podatkov so novinarji naleteli na veliko ovir. Podatki, ki jih objavlja Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), so skopi. Ko so pri Oštru vložili zahtevo za vpogled v kopije premoženjskih kartic ministrov, jih je komisija zavrnila. Za dostop do podatkov so se obrnili na urad informacijske pooblaščenke, tam pa so njihovo pritožbo zoper zavrnitev označili za neutemeljeno, zato so pri Oštru zoper urad vložili tožbo.

Opozarjajo, da pri KPK nadzor zaradi kadrovskih težav izvajajo v omejenem obsegu – nadzor nad premoženjskim stanjem skoraj 20 tisoč zavezancev za zdaj izvaja samo en uslužbenec.

Zaradi skoposti podatkov o premoženju so jih zbirali iz javno dostopnih registrov in specializiranih podatkovnih zbirk. Za dodatne informacije so se obrnili na same funkcionarje, preverjali pa so tudi premoženje njihovih družinskih članov.

A kaj pravzaprav kažejo zbrani podatki? Med drugim je portal identificiral več kot sto nepremičnin, dva ducata podjetij, 15 vozil ter dve umetnini. Polovice podjetij ni bilo na seznamu subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja z organi ali organizacijami javnega sektorja.

Tako na primer izvemo, da je premier Robert Golob lastnik štirih parcel. Ene velike parcele v bližini hiše, v kateri živi, drugega zemljišča, katerega namenska raba je za površino cest, pretežno gozdnate parcele in še ene parcele, o kateri ni na voljo dodatnih podatkov. Je tudi solastnik ozkega pasu ob cesti. Iz Golobovega kabineta so za Oštro še sporočili, da je lastnik avtomobila in da ima finančna sredstva.

Minister za delo Luka Mesec je recimo lastnik stanovanja in dveh umetnin. Njegovi družinski člani, natančneje njegovi starši, kot razloži, imajo v lasti hišo in dve parceli ter delnice podjetja Domel.

Podatkov o premoženju ministra za Slovence v zamejstvu Mateja Arčona jim pri Oštru ni uspelo najti, takisto ne za pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan. Zanimivo je, da ima po dostopnih podatkih zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan v lasti zgolj Medicinski center Šalara.

Za razumevanje podatkov je te nujno brati z obrazložitvami. Portal zato deluje predvsem kot dobro izhodišče in zahteva po večji transparentnosti. Primerljiv je recimo z aplikacijo Erar, ki prikazuje porabo javnega denarja, a tudi tam so predstavljeni le podatki, šele dodatne poizvedbe jim dajo vsebino in kontekst.

»Javnost premoženja politikov je eden izmed standardov preprečevanja korupcije in osebnega okoriščanja ter oblika monitoringa s strani državljanov, v službi katerih v resnici so funkcionarji,« je prepričana odgovorna urednica Oštra Anuška Delić. »Če bi hoteli zares izvajati nadzor na način, kot smo ga zastavili, to je, da ima tako rekoč vse podatke KPK, javnost pa tako rekoč nobenih, potem nadzor ni mogoč. Detektor premoženja ni tam za naslajanje, je prispevek k preprečevanju korupcije v Sloveniji in k večji transparentnosti premoženja slovenskih funkcionarjev.«