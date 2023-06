»S prihodom Poklukarja se je začel ponovno nadaljevati trend, ki ga je začrtal že Hojs«

IZJAVA DNEVA

"S prihodom Poklukarja se je začel ponovno nadaljevati trend, ki ga je začrtal že Hojs. Aktualni v. d. generalnega direktorja policije Senad Jušić, ki je že napovedal, da se bo potegoval tudi za polni mandat, v svoji karieri ni bil niti na eni sami pravi vodstveni funkciji, temveč je opravljal le funkcije pomočnikov vodij, pa še to ne na najvišjih ravneh. Če so bila Poklukarja ob prevzemu ministrske funkcije polna usta depolitizacije, po treh mesecih nima pokazati ničesar. Medtem ko se obetajo menjave tudi nekaterih, ki nimajo nikakršne zveze s Hojsovim rovarjenjem po policiji ali pa so bili za Hojsa celo moteči, na ministrstvu in policiji pod Poklukarjem ponovno napredujejo celo posamezniki, ki so bili do Hojsa več kot servilni ali pa je Hojs v svojem kabinetu zaposlil njihove otroke."

(Novinar Peter Lovšin o tem, da po dogajanju v zadnjega pol leta lahko ocenimo, da politike v policiji ni bistveno manj, morda je manj le policije same; via Dnevnikov Objektiv)