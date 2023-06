»Plemenitost poslanstva medicine je v tem, da služi, in ne v tem, da se igra gospodarja«

IZJAVA DNEVA

"Odnos Zdravniške zbornice do predloga Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja me resnično jezi. S svojim kategoričnim 'Ne!', ki je izrečen s pozicije absolutnega gospodarja življenja in smrti, dela organizacija veliko škodo plemenitemu zdravniškemu poklicu. Ker ne pozabimo: plemenitost poslanstva medicine (kot tudi vsake druge stroke) je v tem, da služi, in ne v tem, da se igra gospodarja. Sploh pred obličjem smrti. In še enkrat, tokrat pa res zadnjič: prepričan sem in vem, da stališče Zdravniške zbornice ne izraža vrednot vseh zdravnic in zdravnikov. Srčno upam, da bodo spregovorili tudi tisti in tiste, ki mislijo drugače."

(Boštjan Narat, glasbenik, filozof in kolumnist, o odzivu Zdravniše zbornica na predlog Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja; via Večer)