»Brez znanja ne znamo ločevati med mnenjem in informacijo«

IZAVA DNEVA

"Mislim, da se je v obdobju digitalizacije zalomilo pri ločevanju med informacijo in znanjem ter med znanjem in modrostjo. Za to ni kriva pandemija covida-19, ampak epidemija digitalizacije in čezmerne količine informacij, če si drznem obrniti besede. Dokler nimamo dovolj osebnih življenjskih izkušenj, ki jih pridobimo z branjem in šolanjem, ne moremo imeti dovolj znanja. Brez znanja pa ne znamo ločevati med mnenjem in informacijo. Prebivalcem Evrope in ZDA umanjka dvom in vsemu sledijo skorajda slepo. Če ne znamo reflektirati prebranega ali videnega in razmisliti s svojo glavo, ne moremo ločevati med resnico, dejstvom in lažjo. Digitalizacija pa stanje poslabša s skopimi in prehitrimi informacijami, s čimer zmanjšuje pomembnost in kakovost besed tistih, ki se na nekaj spoznajo. Moja generacija mora mlade naučiti razmišljati z lastno glavo. Zato mislim, da izraz svoboda prevečkrat uporabljamo napačno. Svoboda ni nekaj podarjenega, ampak mora biti naša lastna izbira. Moramo se vprašati, koliko svobode si dejansko izberemo sami. Za popolno svobodo se moramo zavedati vsega in vsakogar okoli sebe. Če si zgolj preprost sledilec, ki ne uporablja lastne pameti, hitro padeš v komercialno, navidezno svobodo."

(Ma Thida, ustanoviteljica mjanmarskega centra PEN, kirurginja, aktivistka, bivša zapornica, vodja odbora pisateljev v zaporu in pisateljica, o tem, da se je v obdobju digitalizacije zalomilo pri ločevanju med informacijo in znanjem ter med znanjem in modrostjo; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)