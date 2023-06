»Človeku, ki ima trpeče srce za žrtve komunističnega nasilja, bi še nasedli, če se ne bi bratil z ustaši in neonacisti«

IZJAVA DNEVA

"Če s precej razumevanja in sočutja poskušamo sprejeti nedavno žalno slovesnost svojcev žrtev povojnega nasilja, to težko velja za del politike, ki jo je, vključno z ukinitvijo državnega praznika, zlorabil za zlovešče govore o napovedi državljanske vojne. Kako torej ocenjevati Janševo obžalovanje žrtev komunističnega nasilja? Najbrž najprej skozi optiko povsem predanega služenja taistemu režimu od mladih nog naprej poldrugo desetletje. Ni mi znano, da bi kje podrobneje pojasnil svojo kasnejšo spreobrnitev v vernega človeka in gorečega preganjalca vsega, kar je bil dolga leta sam. Predvsem pa je treba pomisliti na neki prav poseben kontrast."

"Človeku, ki ima trpeče srce za žrtve komunističnega nasilja, bi še nasedli, če se ne bi z veseljem bratil z nosilci najokrutnejših ideologij in praks, ustaši in neonacisti. Vse dokumentirano. Ko bi mu kdaj v resnici šlo za žrtve, mu taka druščina še na misel ne bi prišla. Tako kot je za politično obračunavanje zlorabil srebreniški pokol in otroške žrtve v Beogradu, tako zlorablja tudi vse druge."

(Pravnik Dragan Petrovec o spominski slovesnosti za žrtve komunističnega nasilja, ki je bila pred dnevi na Trgu republike v Ljubljani; via Dnevnik)