Sloveniji za letos napovedujejo 1,5-odstotno gospodarsko rast, za prihodnje leto pa 2,6-odstotno

"Razmere se izboljšujejo, a pot okrevanja svetovnega gospodarstva je dolga," so zapisali pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

OECD Sloveniji za letos napoveduje 1,5-odstotno gospodarsko rast, za prihodnje leto pa 2,6-odstotno. Svetovno gospodarstvo naj bi se medtem letos okrepilo za 2,7 odstotka, potem ko je marca OECD napovedoval 2,6-odstotno rast. Med razlogi za izboljšano napoved sta popuščanje inflacije in odprava strogih protikoronskih ukrepov na Kitajskem.

Napovedi rasti za prihodnje leto Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ni spreminjala; svetovni bruto domači proizvod naj bi se leta 2024 okrepil za 2,9 odstotka, izhaja iz poročila, ki ga je OECD objavil na spletni strani. Organizacija je izboljšala napoved za gospodarstva ZDA, Kitajske in območja z evrom. Še vedno pa ocenjuje, da rast ne bo presegla 3,3-odstotne iz leta 2022.

Slovenija bo po napovedih OECD letos zabeležila 1,5-odstotno rast, kar odraža šibko domače in zunanje povpraševanje. Razmere na trgu dela bodo ostale nespremenjene, kar bo spodbujalo rast plač in dodatno krepilo inflacijske pritiske. Leta 2024 naj bi se rast v Sloveniji okrepila na 2,6 odstotka.

Inflacija naj bi medtem po napovedih OECD v Sloveniji letos znašala 7,3 odstotka, prihodnje leto pa naj bi se sprostila na 4,4 odstotka.

"Razmere se izboljšujejo, a pot okrevanja svetovnega gospodarstva je dolga," je v najnovejšem poročilu zapisala glavna ekonomistka pri organizaciji Clare Lombardelli. Kot je dodala, je glede na pretekle standarde tokratno okrevanje šibko.

Okrevanje spodbujajo nižje cene energentov, sprostitev ozkih grl v dobavnih verigah in sprostitev strogih protikoronskih ukrepov na Kitajskem, so zapisali v poročilu. Po drugi strani ga še naprej zavira inflacija. Ta se sicer znižuje, a vztraja na visoki ravni. Kot ocenjuje OECD, bo to dejstvo najverjetneje centralne banke po svetu še naprej spodbujalo k višanju obrestnih mer.

"Centralne banke morajo ohraniti strogo denarno politiko, dokler ne bo jasno, da se inflacijski pritiski zmanjšujejo," so zapisali. Na drugi strani OECD opozarja, da se visoke obrestne mere že čutijo, predvsem v nepremičninskem in finančnem sektorju.

V poročilu je organizacija opozorila tudi na proračunske primanjkljaje večine držav in višje dolgove kot so jih beležile pred pandemijo covida-19. "Ko bo okrevanje stabilno, bo treba državno financiranje zmanjšati in bolje usmeriti," je dejala Lombardelli.

Ob nadaljnjem padanju cen energentov - te so vrh dosegle po ruski invaziji na Ukrajino - bi morale vlade odpraviti različne sheme pomoči, s katerim pomagajo potrošnikom, so zapisali pri OECD.

Napoved gospodarske rasti za ZDA je organizacija dvignila na 1,6 odstotka, Kitajski pa napoveduje 5,4-odstotno rast. Obe sta za 0,1 odstotne točke višji kot v marčni napovedi. Za 0,1 odstotne točke je OECD popravil tudi napoved rasti območja z evrom, in sicer na 0,9 odstotka. Nemško gospodarstvo naj bi letos stagniralo, japonsko pa beležilo 1,3-odstotno rast.