Slavoloki zmag in porazov

Kaj nam spomeniki v spomin na drugo svetovno vojno povedo o zgodovini in o nas? In kakšna je tukaj vloga Spomenika žrtvam vseh vojn v središču Ljubljane?

Spomenik žrtvam vseh vojn v Ljubljani je za britanskega zgodovinarja »eden izmed najzanimivejših in najbolj problematičnih spomenikov, kar sem jih kdaj videl«.

© Borut Krajnc

Nekdanji predsednik Slovenije Milan Kučan je pred dobrim mesecem predlagal, da bi v središču Ljubljane, na samem Trgu republike, postavili spomenik osamosvojitvi. Njegov predlog je povzročil nepričakovan ali pač pričakovan vihar: eni so bili užaljeni, ker je to storil prav on – Kučan, drugi so se ustrašili za usodo Tršarjevega Spomenika revoluciji, ki že stoji na Trgu republike, tretji so govorili, da bi nas morala zanimati prihodnost in ne preteklost. Vsi so se motili. Kar je logično, postavitev spomenikov je politična odločitev, spomeniki vedno govorijo o prihodnosti, nikoli o preteklosti. Obujanje spominov namreč ohranja identiteto in določa prihodnost.