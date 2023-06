Prihodnost Levice

Del stranke s poslancem Miho Kordišem na čelu ministrski ekipi Levice očita, da se je s sodelovanjem v vladi pomaknila preveč proti sredini

Kongres Levice v Celju

© Željko Stevanić

Levičarske stranke po Evropi, ki jim je po finančni krizi z nasprotovanjem varčevalnim ukrepom in privatizaciji uspelo nagovoriti nemalo volivcev, so v zadnjih letih skorajda povsem izgubile politično moč. Nemška Die Linke že leta životari v opoziciji, v Italiji v parlamentu ne boste našli levih strank, španski Podemos pa je na nedavnih regionalnih in lokalnih volitvah doživel hude izgube po vsej državi, celo v Madridu in Valencii, skupaj s socialdemokrati ga je na ravni države s precejšnjo prednostjo premagala konservativna Ljudska stranka. Španci se bodo konec julija odpravili na predčasne parlamentarne volitve, meritve javnega mnenja pa nakazujejo, da bi državi lahko zavladala desna koalicija – v katero bi bila vključena tudi skrajno desna stranka Vox, stranka, katere voditelj Santiago Abascal ne skriva naklonjenosti fašističnemu diktatorju Franciscu Francu. Obeti pred evropskimi volitvami, ki bodo potekale prihodnje leto junija, tako niso najboljši, evropskemu parlamentu grozi, da bi mu lahko zavladala koalicija konservativne ljudske stranke in skrajno desnih strank, ki so bile doslej vedno odrinjene na rob.