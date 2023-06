Urad za preiskovanje političnih nasprotnikov

Podatki o preiskavah urada za preprečevanje pranja denarja so tajni, četudi gre za zlorabe, ki si jih je privoščila vlada Janeza Janše

Urad za preprečevanje pranja denarja je 30 let deloval v skladu z mednarodnimi standardi, potem pa je vlada Janeza Janše na čelo urada imenovala Damjana Žuglja. (na fotografiji z doktoratom iz Kragujevca, ker so ga na ljubljanski ekonomski fakulteti zavrnili)

© Borut Peterlin

SDV je kratica za Službo državne varnosti, tajno policijo, ki je delovala v prejšnji politični ureditvi, totalitarnem socializmu. Imela je neomejene pristojnosti za tajno sledenje in zbiranje informacij o posameznikih, ki na splošno niso imeli nobene pravice izvedeti, ali in kako ter zakaj so bili pod budnim očesom »Velikega brata«. UPPD je kratica za urad za preprečevanje pranja denarja, ki ima prav tako skorajda neomejene pristojnosti za zbiranje (finančnih) informacij o ljudeh brez odredb sodišča. Tudi preiskovanci urada, podobno kot preiskovanci Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (SOVA), nimajo tako rekoč nobenih možnosti izvedeti, ali, kako in zakaj so bili preiskovani. Bomo kdaj izvedeli, kaj so v uradu za preprečevanje pranja denarja počeli v času vlade Janeza Janše, ko so kar povprek preiskovali »politične sovražnike«? Bodo to lahko izvedeli vsaj preiskovanci?