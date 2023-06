RTV / Reševanje javnega zaklada

Okupacija RTV Slovenija je dokazala, da je skupina, ki je prevzela nacionalko, nesposobna

Andrej Grah Whatmough je februarja letos za odgovornega urednika drugega informativnega programa imenoval Rajka Geriča. Ta je prvič napredoval v urednika informativnih programov na RTV pod prvo Janševo vlado, pod drugo je postal odgovorni urednik Planet TV, pod vplivom tretje vlade pa se vrača na RTV spet kot urednik informativnega programa.

© Borut Krajnc

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough v zadnjih mesecih mrzlično nabavlja umetniške slike, večinoma grafike. Ne kot zasebnik, to ni njegova osebna strast, kupuje jih namreč v imenu RTV Slovenija in z njenimi sredstvi. Ni mu mar, v kakšni tehniki ali velikosti so, kupuje jih v skladu s količinskimi kriteriji, po več deset hkrati in brez javnih razpisov. Hitreje, ko se približuje čas njegovega slovesa, več slik kupuje. Po pripovedovanju zaposlenih na RTV prihajajo slike v javni zavod, ki sicer posluje z izgubo, v enormnih količinah. Slike visijo po tajništvih in sejnih sobah, veliko jih je še v skladišču RTV, v kleti stavbe na Kolodvorski ulici v Ljubljani.