Ko začnejo janšisti pozivati k »svobodi«, planite v zaklon

Banalnost konspirološkega zla

Ruparjev pohod pred javno televizijo 31. maja letos

© Gašper Lešnik

Ko je Golobova vlada ukinila Janšev »protikomunistični« praznik, nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, je začel Janša napovedovati državljansko vojno. Vsi so bili zgroženi. A to ni nič novega – sodobni populisti to stalno počnejo: napovedujejo državljansko vojno.