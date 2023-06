Politikantski ustavni sodniki

Nespodobni pozivi k blokadi dela ustavnega sodišča

Jan Zobec, nekdanji ustavni, zdaj pa vrhovni sodnik, je javno pozival k obstrukciji odločanja na ustavnem sodišču. Takšna poteza naj bi bila, po mnenju ustavne sodnice Katje Šugman Stubbs: »zloraba funkcije in dejanje, nevredno sodnika«.

© Borut Krajnc

Ko je ustavno sodišče pred dnevi odločalo o zakonu o RTV (in odpravilo začasno zadržanje zakona), smo se prvič srečali z vprašanjem obstrukcije na tem sodišču. Točneje, z vprašanjem, ali se lahko ustavni sodniki, ki so v neki zadevi v manjšini, ne udeležujejo sej in s tem preprečijo sklepčnost ustavnega sodišča in sprejetje odločitve, ki sicer ima večinsko podporo.