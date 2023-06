Ali bo Google v Ljubljani res odprl center kvantnih tehnologij?

Velike obljube

Visokošolski minister Igor Papič je za STA dejal, da namerava ameriški tehnološki velikan Google v sodelovanju z ljubljansko Fakulteto za matematiko in fiziko in Nanocentrom v Ljubljani zagnati center kvantnih tehnologij.

© Uroš Abram

Visokošolski minister Igor Papič je za STA dejal, da namerava ameriški tehnološki velikan Google v sodelovanju z ljubljansko Fakulteto za matematiko in fiziko in Nanocentrom v Ljubljani zagnati center kvantnih tehnologij. Po zdaj znanih podatkih bi v začetni fazi Slovenija lahko na tem področju izobrazila do deset doktorskih študentov iz tujine, v centru pa bi delovalo približno sto strokovnjakov. Študente bi lahko, tako minister, sprejeli že jeseni, zagotovo pa drugo leto.