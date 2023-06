»Srečna je vlada, ki opoziciji ni nič dolžna«

IZJAVA DNEVA

"Neprijetno in morda krivično je, da sta celoten ugled vlade in zaupanje vanjo odvisna od vsake posamične vladne obljube in njene morebitne izpolnitve. Res je, da je to majhna cena za občutenje oblasti. Velikokrat se zgodi, da ta občutek preprosto pogoltne odgovornost in odvrača od izbire težje poti, a lažja pot je iluzija, vladanje z ukazi se zagotovo konča z represijo in diktaturo, to smo že izkusili in tega nismo pozabili. Pa obrnimo: srečna je tista vlada, ki jo nekdo nenehno opominja na sklenjene dogovore, nekdo, ki jo je pripeljal na oblast in ki je ne bo zapustil ob prvi ali celo drugi napaki! Srečna je vlada, ki opoziciji ni nič dolžna, ki se je od začetka izogibala vsem kompromisom in kupčkanjem, zdaj pa lahko mirno opazuje peneče se provokatorje pod oknom. Mirna, a pripravljena ..."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da sta ugled in zauoanje v vlado odvisna od izpolnitve obljub; via Večerova priloga V soboto)