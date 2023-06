»Sramotno je, da se bo solidarnost v EU po novem dalo kupiti«

IZJAVA DNEVA

"Sramotno je, da se bo solidarnost v Evropski uniji po novem dalo kupiti. Države, ki ne bodo hotele sprejeti prosilcev za azil od najbolj obremenjenih držav prvega vstopa, bodo lahko odštele 20 tisočakov po glavi. Če je obvezna solidarnost z odprto denarnico nova družbenopolitična podstat Evropske unije, češ, vsakdo lahko pri migracijah prispeva po najboljših močeh, celina še dodatno izgublja sij svetilnika človekovih pravic. Natisnjene odločitve sveta EU se še niso dobro posušile, ko sta Poljska in Madžarska že napovedali, da nove politike ne bosta spoštovali. Bi moralo to koga presenetiti? Niti najmanj. Kajti za njuni vladi bi bila tako in tako najboljša priseljenska politika, da evropskega krščanskega limesa ne prestopi niti en človek več onkraj dogovorjene preselitve kvalificiranih delavcev iz tretjih držav."

(Novinar Aleš Gaube v Dnevnikovem komentarju o tem, da se v Evropski uniji pomanjkljive solidarnosti nikoli ni pričakovalo, da bo ob sedemindvajsetih različnih nacionalnih interesih in pogledih na migracije mogoče doseči soglasje)