»RTV Slovenija je na nekaterih mestih že povsem zlomljena«

IZJAVA DNEVA

"Novela zakona zdaj torej velja, četudi ustavno sodišče verjetno še dolgo ne bo našlo večine za vsebinsko presojo. Čeprav je bila prav ustavna presoja mesece osrednje vprašanje, je v tem trenutku postala vsebinsko manj pomembna. Več pla(s)ti javnega zavoda je zrušenih. Škoda je do neke mere nepopravljiva. Programsko, kadrovsko in finančno je osrednji javni medij načet, na nekaterih mestih povsem zlomljen. Ni pretirano označiti razmere za alarmantne, saj terjajo krizno reševanje, obenem pa še smiseln in celovit strukturiran pristop, ki bo sčasoma lahko vračal izgubljeno integriteto. Seveda je nujno potrebna tudi celostna revizija, detajlni pregledi potez, s tem pa preučitev škode in posledic ene najhujših političnih medijskih ugrabitev. Le tako in zato se bo sploh mogoče orientirati za naprej. A hkrati časa ni v izobilju, ni možno lagodje čakanja, med katerim ne bi že potegnili korenitih potez."

(Novinarka Petra Lesjak Tušek o tem, da kje riza, v katero je pahnjen RTVS, vse prej kot lahko premostljiva, položaj tako novih članov sveta kot bodoče uprave pa vse prej kot zavidljiv; via Večerova priloga V soboto)