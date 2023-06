Otroci in mladostniki, ki so rezultat narcisistične socializacije

"Otroci in mladostniki, ki so rezultat narcisistične socializacije, imajo posebno psihološko strukturo, s katero je povezana zelo posebna psihološka dinamika. To vse spremeni. Kar je delovalo v delu z otroki v preteklosti ali kar še vedno deluje v delu z otroki, ki niso patološki narcisi, pri patoloških narcisih odpove."

(Antropologinja in kolumnistka Vesna V. Godina o tem, da se nam dogajajo rezultati narcisistične socializacije: patološki narcisi in borderline posamezniki; v kolumni za revijo Onaplus)