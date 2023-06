Minister, ki je bil pred 40 leti med pionirji računalništva v Sloveniji

IZJAVA DNEVA

"Za poglobljen pristop k pridobivanju digitalnih kompetenc bo ministrstvo moralo zagotoviti tudi zadostno število zavzetih učiteljev. Teh bo, kot smo poročali, v prihodnjem desetletju začelo primanjkovati, saj se generacije šolnikov ne obnavljajo. Učiteljski poklic za mlade ni več tako privlačen, kot je bil nekoč. Tu pa se nakazuje nova sinergija: digitalno podprta šola bi lahko postala privlačna tudi za mlajše strokovnjake, ki jih relativna analognost sedanjih šolskih ustanov ne pritegne. Za ministra Feldo to ne bi smela biti uganka. Ravno on je bil pred štiridesetimi leti med pionirji računalništva v Sloveniji – na prelomu iz sedemdesetih v osemdeseta je kot mlad učitelj na srednji šoli poučeval matematiko in računalništvo. Lastnemu zgledu mu ne bo težko slediti."

(Novinar Uroš Škerl Kramberger v Dnevnikovem komentarju o tem, da je minuli teden devet slovenskih gospodarskih združenj vladi poslalo pismo s predlogom, da naj med obvezne predmete v osnovnih in srednjih šolah uvede pouk računalništva)