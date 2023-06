»Pri oznaki Brščiča za fašista ni šlo za žaljenje ali spodbujanje sovraštva in nestrpnosti«

Brščiču ni uspelo s tožbo zoper Mesca

Ekonomistu in nekdanjemu predsedniku stranke Domovinska liga Bernardu Brščiču ni uspelo s tožbo zoper ministra za delo Luko Mesca, poroča Dnevnik. Mesca je tožil, ker ga je konec leta 2018 v državnem zboru in nato še v televizijski oddaji označil za fašista.

Brščič je najprej od Mesca zahteval osem tisoč evrov odškodnine, nato je znesek znižal na štiri tisočake in javno opravičilo v državnem zboru. Ljubljanska okrajna sodnica Živa Sila je Brščičevo tožbo zavrnila. Ni se strinjala z njegovim stališčem, da naj bi Mesec s tem, ko ga je označil za fašista, svoje privržence pozival k njegovi usmrtitvi in mu pripisoval lastnosti fašistov iz druge svetovne vojne.

"Če bi sodišče takšno poslančevo opozarjanje sankcioniralo z odškodnino ali javnim opravičilom, bi bilo to lahko v družbi prehitro razumljeno kot prepoved kritičnega izrekanja o idejah skrajnih političnih polov. Le s sprotnim in odločnim odzivanjem se lahko prepreči, da bi se takšne ideje radikalizirale in posledično ogrozile normalno delovanje demokracije," je v sodbi zapisala sodnica.

Po mnenju sodišča so bili Brščičevi zapisi in nastopi v javnosti zelo provokativni ter polni verskih, etničnih, kulturnih in drugih predsodkov. Zaradi nestrpnih, zaničujočih, pa tudi provokativnih besed bi moral biti Brščič do kritik na svoj račun strpnejši od običajnega posameznika, mnenje sodišča še povzema Dnevnik.

Sodišče meni, da se morajo poslanci na drugi strani izogibati izjav, katerih edini namen je žaljenje oziroma sramotenje ter spodbujanje sovraštva in nestrpnosti. "Vendar pri oznaki Brščiča za fašista ni šlo za nič od naštetega. Nekaj drugega je njihovo opozarjanje na izražanje, ki bi lahko ogrozilo demokracijo in svobodo. Obramba demokracije in njenih načel je namreč ena od glavnih dolžnosti vsakega poslanca. In to na tak način, ki ne bo ostal neopažen," je v sodbi še zapisala sodnica.

