Luka Mesec / »Zato sem Brščiča označil za fašista«

IZJAVA DNEVA

"Danes sem prejel razsodbo okrajnega sodišča v zadevi Brščič. Bernarda Brščiča sem zaradi njegovih žaljivih opazk o drugih rasah, manjšinah, zanikanja holokavsta in podobno, označil za fašista. Brščič me je tožil, češ da gre za skrajno žaljivo opazko, ki zlonamerno blati njegovo ime in dodal, da je ob tem doživel duševno stisko."

"Na zaslišanju na sodišču je pokazal svoj pravi obraz. Za izjave s katerimi širi zarote o multikulti-pedromarksistih, o tem da so judje Nemcem skurili možgane s holokavstologijo se niti za trenutek ni pokesal, še več poskušal se je pokazati kot nekakšna žrtev. Sam pa sem v svojo obrambo na sodišču povedal, da se je treba na retoriko, ki razčloveči cele skupine ljudi in se lahko razraste v proti-demokratične in zločinske ideologije, ostro odzvati. Zato sem Brščiča označil za fašista."

(Minister za delo in koordinator Levice Luka Mesec o tem, da nekdanji predsednik Domovinske lige Bernard Brščič ni uspel s tožbo proti njemu; via Facebook)