Golobova izbira

Vprašanje, kdo od dveh kandidatov za direktorja policije je primernejši, je zgolj retorično. Premierjev favorit Senad Jušić Boštjanu Lindavu ne more konkurirati.

Protikandidata za vodenje policije, izkušeni Boštjan Lindav in malo manj izkušeni Senad Jušić ob primopredaji poslov 24. februarja letos.

Žal je v Sloveniji tako, da se običajno na razpis za prvega moža policije prijavi kandidat, ki je že dogovorjen z notranjim ministrom in se lahko zanese na podporo vlade pri imenovanju. Tokrat je drugače. Notranji minister, vlada in njen premier Robert Golob bodo lahko izbirali med dvema kandidatoma – trenutnim vršilcem dolžnosti Senadom Jušićem in njegovim predhodnikom na mestu vršilca dolžnosti Boštjanom Lindavom. Bolje rečeno, notranji minister, vlada in premier bodo morali izbirati, prisiljeni bodo izbirati, in ta izbira ne bo enostavna. Razen morda glede politične kompatibilnosti (kar pa za vodjo organa v sestavi nikakor ne bi smela biti glavna primerjalna prednost) preostale reference govorijo v prid Lindavu.