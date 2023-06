Koga se boji Janez Janša?

Inštitut 8. marec ostaja načelen, kritičen je tudi do nove oblasti, da kritik prejšnje niti ne omenjamo

Aktivisti in aktivistke Inštituta 8. marec tudi od vlade Roberta Goloba zahtevajo ukrepe: želijo si brezplačne prehrane v šolah, opozarjajo na čakalne vrste v zdravstvu in razgradnjo javnega zdravstva, na težave prosilcev za azil, ena od zadnjih akcij (na fotografiji) pa je zahteva po čistejšem zraku v Anhovem. V parlament je bil vložen predlog zakona, ki bo izenačila standarde za izpuste za sežig in sosežig odpadkov.

© Miha Fras

Res prav nerodno je vsak teden, znova in znova spremljati, kako se anonimni troli, strankarski paramediji in kakopak tudi predsednik stranke SDS Janez Janša spravljajo na vsako akcijo, vsako izjavo, vsako intervencijo, ki jo pripravijo v Inštitutu 8. marec. Nerodno zato, ker je lahko razumnega človeka sram, ko bere žaljive, škodoželjne, lažnive zapise o Niki Kovač. Vsakič znova in vsakič hujše.