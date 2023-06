Fašist je fašist

Začenjamo dobivati pravne odgovore na vprašanje, kakšne javne osebe lahko poimenujemo fašisti in kdaj si to zaslužijo

Bernard Brščič, ki mu je Luka Mesec navrgel, da je »fašist«, na shodu proti migrantom leta 2016 v Ljubljani

© Borut Krajnc

Jeseni leta 2018 je sedanji minister za delo Luka Mesec, tedaj še poslanec stranke Levica, v državnem zboru o Bernardu Brščiču dejal, da je bil »nekoč radikalen neoliberalec«, zdaj pa je »fašist«. Besede je potem ponovil v televizijski oddaji, rekoč, da je to zanj primerna oznaka, saj »govori kot fašist, nastopa kot fašist in piše kot fašist«. Brščič je na to odgovoril z zasebno tožbo zaradi storitve kaznivega dejanja razžalitve, o kateri je bilo zdaj razsojeno. Mesec je bil »oproščen«, saj je sodišče zahtevek zavrnilo. Brščiča je po mnenju sodišča Mesec upravičeno označil za fašista.