Hrup na Počku je vznemirjal osnovnošolce

Sobivanje s streljanjem

Poveljnik sil Slovenske vojske, generalmajor Roman Urbanč med osrednjo vajo Jadranski udar 2023

© MORS

Na območju Slovenije je med 29. majem in 9. junijem že enajstič zapored potekala mednarodna vojaška vaja Jadranski udar; na njej je sodelovalo okoli 800 udeležencev iz 29 zavezniških in partnerskih držav. Osrednji del dogajanja je potekal na štirih lokacijah po državi, kjer so se usposabljali kontrolorji združenih ognjev, a najbolj hrupno je bilo na osrednjem vadišču Poček v Postojni, kjer so ognjeno podporo zagotavljali letalniki, artilerija in tanki. Zgolj slabe tri kilometre od vadišča stoji naselje Prestranek in osnovna šola, kjer so hrupa že vajeni, vendar so bile razmere tokrat resnično neznosne.

Kot je dejal ravnatelj Goran Uljan, so nizki preleti letal in streljanje na trenutke presegali meje zdravega razuma, otrokom pa onemogočali delo ob zaključku šolskega leta. Poudaril je, da imajo ob šoli tudi vrtec, dodatno obremenjujoč pa je bil hrup za otroke s posebnimi potrebami. »Imamo tudi nekaj otrok iz Ukrajine,« dodaja. »To je za njih lahko precej stresno in travmatično. Težave smo imeli že prej, ob neki manjši vaji na Počku je otrok, ker ni vedel, za kaj gre, začel bežati po hodniku in iskati zatočišče.« Dopis o razmerah je poslal pristojnim, med drugim predsednici države Nataši Pirc Musar, s katero sta tudi spregovorila po telefonu, in obrambnemu ministrstvu. Z dopisom so bili seznanjeni na postojnski občini, kjer so ravnatelju izkazali podporo.

Iz urada predsednice so sporočili, da ta obžaluje predvsem »pomanjkanje obveščanja o aktivnostih na vadbišču Poček s strani pristojnih institucij, sploh v času, ko v šolah poteka zaključno ocenjevalno obdobje«. Zato pričakuje, »da bosta pristojni ministrstvi v takojšnjem dialogu z lokalnimi šolami in skupnostjo omogočili pogoje za nemoten zaključek šolskega leta ter da se bo vzpostavil reden sistem medsebojnega obveščanja, da do takih situacij v prihodnje ne bo več prihajalo«.

Na dopis so odgovorili tudi na obrambnem ministrstvu. Kot pravijo, so vojaške vaje sicer nujni sestavni del aktivnosti Slovenske vojske in kot take neizogibne, a se bodo v prihodnje trudili, da bi bile »čim manj moteče za lokalno prebivalstvo«, z občino pa bodo poiskali rešitve, »da bi v primerih večjih aktivnosti tudi pouk v šolah lahko tekel čim bolj nemoteno«. Ob koncu odgovora na dopis je minister še poudaril, da tudi situacija za ministrstvo »ni lahka in bi si želeli vadišče na lokaciji, ki ne bi posegala v kakovost bivanja prebivalstva. A eno so želje, drugo realnost, zato moramo nekako sobivati.«

Bivši vodja sveta za nacionalno varnost in vodja generalštaba Iztok Podbregar ob tem komentira, da potrebo po vaji razume, a hkrati opozarja, da je šlo pri omenjenem dogodku, pa tudi ob mednarodnih vojaških vajah, ki se izvajajo na tem območju, za nepremišljeno odločitev obrambnega ministrstva. »Letalsko nestrokovno je doletne ravni letal izvajati preko naselij, kot je Prestranek. Skrajno nepremišljeno je bilo, da so na ministrstvu odobrili takšen način letenja ne samo za letala Slovenske vojske, temveč tudi za tuja vojaška letala,« je jasen. »Upamo lahko le, da bodo zmogli premislek in spremenili odločitev, da bo stroka na primer izkoristila digitalizacijo in se v nadaljevanju vseeno urila drugače in drugje.«