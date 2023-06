Sovraštvo / Razbito okno z mavrično zastavo

Neznani storilec je noč pred Parado ponosa razbil okno lokala Pritličje, na njem je bila izobešena mavrična zastava

Razbito okno, na katerem so v Pritličju izobesili mavrično zastavo.

© Pritličje

Danes ponoči okoli 2.30 je za zdaj še neznani storilec vrgel steklenico v okno lokala Pritličje v središču Ljubljane. V oknu, ki se je posledično razbilo, je bila v podporo mesecu ponosa in LGBT-skupnosti izobešena mavrična zastava. Policija dogodek preiskuje.

"Po napadu neonacistov z baklami in kamenjem na Cafe Open leta 2009, po vseh verbalnih in fizičnih napadih na LGBTIQ+ osebe in skupnost, se je danes javno spodbujanje sovraštva spet materializiralo v razbitem oknu z mavrično zastavo," so ob dogodku zapisali v Pritličju v izjavi za javnost. "Zgodovina se ponavlja in nadaljuje. Zato danes na Parado ponosa in mavrične zastave na vsa okna!"

Osrednji dogodek meseca ponosa, paradna povorka po Ljubljani, se bo pričela danes ob 18. uri. Letošnji festival Parada ponosa poteka pod sloganom Več skupnosti, en boj.

Posnetek neznanega storilca, ki je bil že predan policiji.

© Pritličje

8IDJ5jSqrhA

>>> Izjava je dostopna na Facebook strani lokala Pritličja.