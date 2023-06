»Mnogi radi primerjajo Putina z Adolfom Hitlerjem, toda Hitler je bil voditelj v precej drugačni družbi«

IZJAVA DNEVA

"Mnogi radi primerjajo Putina z Adolfom Hitlerjem, toda Hitler je bil voditelj v precej drugačni družbi. Imel je podporo mladih in ne večinoma starejših od 60 let, kot velja za sedanjega ruskega predsednika. Hitler je prišel na oblast na valu nemških zamer po porazu v prvi svetovni vojni. Toda kaj se lahko zgodi v Rusiji? Približno deset let smo imeli dokaj visoko stopnjo rodnosti. Začela se je leta 2004 in je trajala nekje do leta 2016. Pred tem in po tem smo imeli upad rojstev, zato se je tudi sedanja vojna začela v času ruske demografske vrzeli. Toda v naslednjih desetih letih bodo odrasli vsi otroci iz časa naravnega prirastka. Če bo Ruska federacija zaradi morebitnega poraza v Ukrajini pristala v izolaciji, revščini in gospodarski stagnaciji, bo prihodnost precej pogojena s tem, kakšen bo naslednji ruski voditelj. Če bo razočaranje mladih naslavljal kot krivico zaradi vojne v Ukrajini, to ne bo težava le za Ukrajino, temveč za ves svet, saj bo imela Rusija takrat več mladih, kot jih ima danes, in jih bo lahko uporabila v novi vojni."

"Morda zato zdaj nimamo Hitlerja, temveč cesarja Viljema II., ki izgublja prvo svetovno vojno, Rusija pa prehaja v obdobje velikega nacionalnega razočaranja. V tem primeru bo naš Hitler šele prišel na oblast. "

(Ruska politologinja Jekaterina Šulman o tem, da Rusija prehaja v obdobje velikega nacionalnega razočaranja; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)