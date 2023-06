»14 let je v mnogih državah uveljavljena meja za kazensko odgovornost«

IZJAVA DNEVA

"Štirinajst let je v mnogih državah že desetletja uveljavljena meja za kazensko odgovornost. V EU jih je kar petnajst, osem držav ima mejo postavljeno še višje, na 15 ali 16 let, le pet pa nižje. To pomeni, da pod postavljeno mejo ni mogoče voditi kazenskega postopka za nobeno kaznivo dejanje. Ker se sem ter tja zgodi, da so tudi nekateri otroci delinkventi, imamo za take primere predvidene socialne ukrepe namesto kazenskih."

"Taka starostna meja je posledica ugotovitve, da se povprečen otrok šele pri štirinajstih letih dovolj jasno zaveda, kaj so kazniva dejanja, in da od njega utemeljeno pričakujemo, da se zmore ustrezno obnašati. Pravni dogmatiki mi bodo, upam, odpustili poenostavljen prikaz. Pri točno postavljenih mejah je vselej težava, ki je nerešljiva. Težko pa se ji je izogniti tako, da bi v vsakem primeru posebej ugotavljali resnično, to je mentalno zrelost in po teh ugotovitvah uravnavali postopke."

(Pravnik in kolumnist Dragan Petrovec v Dnevnikovi kolumni o predlogu strožje obravnaei otrok z znižanjem meje kazenske odgovornosti)