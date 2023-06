»Vsi želimo biti vključeni pri oblikovanju slovenske podnebne politike«

Mladi za podnebno pravičnost Golobovo vlado opozarjajo, da postavi ambiciozne cilje pri prenovi nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

Protest Mladih za podnebno pravičnost pred poslopjem vlade v petek, 25. septembra 2020

© Borut Krajnc

V četrtek, 22. junija, Mladi za podnebno pravičnost s sorodnimi aktivističnimi kolektivi in organizacijami organizirajo novinarsko konferenco, ki bo namenjena tudi za širšo zainteresirano javnost, odvila pa se bo ob 10.30 pred stavbo slovenske vlade, kjer bo ravno takrat potekala seja, na kateri bodo potrjevali novi osnutek nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN).

Pred vladno stavbo, kot napovedujejo podnebni aktivisti, bodo novinarsko konferenco izvedli v dveh fazah. Najprej bodo pričeli s Podnebno ljudsko skupščino, na kateri bodo diskurz prevzele najbolj pomembne teme; podnebje, narava, sociala in sistemske spremembe, nato pa bodo novinarsko konferenco uradno zaključili z izjavo za medije ob 12. uei pred stavbo vlade, na kateri bodo povzeli sprejete odločitve skupščine.

© Borut Krajnc

"Okoljska gibanja, kolektivi in organizacije na vlado pritiskamo, da postavi ambiciozne cilje pri prenovi nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Trenutni osnutek ne sledi zavezujočim ciljem Pariškega sporazuma in ugotovitvam znanstvenic ter znanstvenikov, prav tako pa ne upošteva resnosti okoljske krize. Nujno potrebujemo bolj ambiciozne cilje, primerne ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev in pospešitev njihovega izvajanja. Zahtevamo dopolnitev in spremembe načrta na način, da se upošteva strokovna mnenja, okoljske organizacije in širšo javnost," si v sporočilu za javnost zapisali Mladi za podnebno pravičnost in dodali, da želijo s skupščino podnebne fronte dati glas ljudem. "Vsi želimo biti vključeni pri oblikovanju slovenske podnebne politike. Zahtevamo cilje, ki bodo učinkoviti, naravi prijazni, socialno pravični in vključujoči za vse!" so poudarili.

"Zahtevamo cilje, ki bodo učinkoviti, naravi prijazni, socialno pravični in vključujoči za vse!"



Mladi za podnebno pravičnost

Vladnim predstavnikom sporočajo, da je NEPN vseobsegajoč dokument, ki bo bistveno vplival na prihodnost vseh nas, predvsem pa tistih, ki v trenutnem diskurzu glede NEPN niso slišani in spregledani. "V takšni obliki kot je sedaj, ne predstavlja naših vrednot, ambicij in ciljev, prav tako pa ne sledi zavezam Pariškega sporazuma in ugotovitvam znanosti. Od vlade zahtevamo, da NEPN prilagodi zahtevam širše in strokovne javnosti, do takrat pa ji sporočamo, da bomo svoje pritiske stopnjevali," so dodali v sporočilu za javnost.