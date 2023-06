Je vladni problem slabo, neprimerno, nedoraslo komuniciranje?

IZJAVA DNEVA

"Je vladni problem torej slabo, neprimerno, nedoraslo komuniciranje? Tej dejavnosti se v politiki praviloma pripisuje povsem krivične pomene: tako pretiravanje pri 'zaslugah' kot krivdo pri tem, ko se podpora politiki obrne strmo navzdol. Komuniciranje namreč nikoli ni ne zaslužno ne krivo, je le in zgolj posledica politike kot dejavnosti in dejanj politikov. Če so zgrešene politična strategija, tekoča taktika, sprotne politike in njene izvedbe, ne pomaga noben komunikacijski pristop."

"Volilci od vlade ne pričakujejo 'enotnosti', ampak uresničitev svojih pričakovanj. Za njihovo udejanjanje pa je včasih med potjo treba poleg politik 'osvežiti' tudi kakšnega nosilca. Ker pričakovati, da boš z istimi potezami sčasoma dosegel drugačne rezultate, je, kot bi rekel znani genij, precejšnja norost."

(Novinar Darijan Košir o tem, da volilci od vlade ne pričakujejo enotnosti via Dnevnikov Objektiv)