Tomo Križnar / »Gre za to, ali bomo sploh preživeli kot ljudje«

IZJAVA DNEVA

"Gremo res v propad človeštva, se bomo res znašli v podobnem, kot je zdaj Sudan, tudi mi tukaj, smo res že vse naredili za naše otroke? V moji hipijevski generaciji smo vsi vzklikali proti vojnam in 'Nikoli več!'. Smo se mirovniki res vdali, res ne zaupamo več sami vase? Res ne moremo ustaviti izbruha vsesplošnega nasilja po vsem planetu? Je res prepozno?"

"Vsak vleče vodo na svoj mlin, to je zmeraj tako bilo in tako bo, ampak ravno zaradi dostopa do spleta lahko danes izluščimo iz teh poetičnih teorij in trubadurskih vizij nekaj resnice. Ne tiščati glave v pesek, ljudje nismo noji. Gre za to, ali bomo sploh preživeli kot ljudje. Boljše je biti živ mrtev kot mrtev živ."

(Humanitarni delavec in aktivist Tomo Križnar o tem, da v dogajanju v Sudanu sodeluje ves svet, samo medijev ni zraven: v intervjuju za Val 202)