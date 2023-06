»Kitajska je svoj jedrski potencial samo v enem letu povečala za skoraj petino«

IZJAVA DNEVA

"Težava je predvsem pri kitajskem povečanju števila jedrskih bojnih glav s 350 na 410. To namreč pomeni, da je Kitajska svoj jedrski potencial samo v enem letu povečala za skoraj petino. Gre sicer za trend, ki je opazen že nekaj časa. To je problematično iz več razlogov, eden od njih je ta, da si s tem Kitajska počasi ustvarja možnost drugega jedrskega udara, kar skupaj z njeno izgradnje lastne jedrske triade [medcelinske balistične rakete na kopnem, balistične rakete s podmornicami in strateški bombniki] vzbuja pomisleke o njenih dolgoročnih namenih. Če gre predvsem za željo po simbolni pariteti z zmogljivostmi, ki jih imata ZDA in Rusija, bi bilo zato edino pravilno, da kitajska stran čim prej pristopi k mehanizmom za nadzor strateškega orožja."

(Sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu premierja Roberta Goloba dr. Andrej Benedejčič o tem, da ruska agresija povečuje arzenal za množično uničevanje; via Nedelo)