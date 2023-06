Varovanje slovenskega neba

Ali Slovenija res potrebuje nov raketni sistem zračne obrambe, ko pa nam varnost že zdaj pomagajo zagotavljati večje članice Nata in njihovi zaščitni sistemi?

Raketni sistem Iris-T, ki naj bi ga Nemčija predala Ukrajini. Isti raketni sistem zračne obrambe sedaj zanima tudi Slovenijo.

Slovenska vojska je jeseni 2001 priredila pravi šov. Skozi karavanški predor je zapeljal konvoj vojaških vozil, tovornjaki in druga spremljevalna vozila so v te kraje pripeljala nov ponos slovenskega neba, raketno baterijo Roland, ki naj bi branila naš zračni prostor pred vsiljivci. Vse skupaj je stalo okoli 13 milijonov evrov, seveda brez stroškov vzdrževanja, nakupa novih lansirnih cevi in dodatnih raket. Slovenija je leta 2001 v resnici kupila rabljeno nemško opremo, namenjeno branjenju strateških objektov. »Naložba v prihodnost«, kot so trdili v tistem času, ni dolgo trajala, saj je bil ves sistem najprej umaknjen, leta 2015 pa dokončno »odvzet iz operativne uporabe«. Tiste rakete, ki jih niso porabili za vadbeno streljanje, so bile razgrajene. In Slovenija je ostala brez »točkovne obrambe« neba.