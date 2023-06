Ženske so lažnivke?

Da direktor psihiatrične klinike v vlogi sodnega izvedenca ženske na splošno označuje za lažnivke, je velika, še zdaleč pa ne edina težava slovenske psihološke izvedenske stroke

Direktor ljubljanske psihiatrične klinike Bojan Zalar na tiskovni konferenci, na kateri se je odzval na očitke o nasilju nad pacienti in spotoma ženske označil za lažnivke.

© Borut Krajnc

12. maja se je zaključilo več kot tri leta trajajoče sojenje peterici fantov, ki so na pokopališče odpeljali 15-letno dekle ter se potem nad njo izmenjaje izživljali v različnih oblikah prisilnih spolnih aktov. Sodišče jih je oprostilo. Po naših informacijah – sodba namreč še ni napisana – zato, ker naj bi žrtev skupinskemu posilstvu ne nasprotovala dovolj odločno. Že pred objavo to vzbuja v pravni stroki skrbi: bo namreč sodišče dejansko razsodilo, da so lahko nenačrtovani spolni odnosi na pokopališču med petnajstletnico in več odraslimi moškimi sporazumni?