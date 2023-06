Neznosna lahkost sovraštva

Udeleženci letošnje paradne povorke so bili deležni več nasilnih izpadov, te ves čas podpihuje tudi del uradne politike

Udeležence povorke so na Slovenski cesti pričakali člani podmladka SDS.

© Gašper Lešnik

Avstrijske oblasti so pred sobotno Parado ponosa na Dunaju aretirale tri mlajše moške, stare med 14 in 20 let. Zakaj? Načrtovali naj bi namreč napad na paradno povorko. Po doslej znanih informacijah gre za privržence džihadistične skupine Islamska država, ki so se radikalizirali na spletnih forumih, na katerih so tudi sami delili različne ekstremistične vsebine. Med hišnimi preiskavami v soboto je policija pri trojici odkrila orožje, po poročanju avstrijskih medijev naj bi za napad na povorko nameravali uporabiti nože in vozila. Avstrijskim oblastem je tako uspelo preprečiti dogodek, ki bi se skoraj gotovo končal tragično.