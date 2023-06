Nevidno trpljenje

Poročilo varuha o kršenju človekovih pravic v letu 2022

Varuh človekovih pravic na obisku pri predsedniku vlade Robertu Golobu

© Daniel Novakovič, STA

Ta teden objavljeno poročilo varuha človekovih pravic za lansko leto ima 723 strani in navaja na desetine primerov kršitev človekovih pravic. Pri branju tako obsežnega dokumenta se človek hitro izgubi v podrobnostih. Centri za socialno delo pomagajo pri plačevanju najemnine socialno ogroženim – toda zakaj ne dodeljujejo subvencij mladim socialno ogroženim, ki želijo najeti le posteljo, ne pa stanovanja? Zakaj pazniki zapornike budijo že ob petih? Zakaj se občine in država že leta izgovarjajo druga na drugo zaradi neurejenih romskih naselij? Zakaj v državi praktično ni kliničnih psihologov ali pedopsihiatrov? Zakaj v šolah ni učnih gradiv za slepe in slabovidne?