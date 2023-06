Omejitev županskih mandatov

Spremembe zahtevajo tudi volivke in volivci, ki so izvolili trenutno vlado

Franc Čebulj, župan gorenjske občine Cerklje vse od njene ustanovitve, zdaj ima osmi mandat, nekoč je bil poslanec stranke SDS, a se je z njimi razšel

Piratska stranka Slovenije je z zbranimi 5000 podpisi volivk in volivcev v zakonodajni postopek vložila predlog zakona, s katerim bi omejili županske mandate na dva zaporedna, kar v praksi pomeni na osem let županovanja. S tem začenjajo tudi pogovore s parlamentarnimi strankami za podporo zakonu, pri čemer imajo zagotovljenih le pet glasov Levice, ki jim je tudi pomagala pri zbiranju podpisov. A za Pirate ni vse tako črno, omejitev županskih mandatov namreč uživa določeno podporo med ljudmi, temu pa so naklonjene tudi mednarodne organizacije na čelu s svetom Evrope.