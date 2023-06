Slabše cenjeni

Vlada bi svetovalne delavce uvrstila tri plačne razrede nižje od učiteljev in vzgojiteljev

Novinarska konferenca o nerazumnem razvrednotenju svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju

© Borut Krajnc

Slovensko društvo pedagogov je močno razburila novica, da naj bi vlada pri oblikovanju novih izhodiščnih plačnih razredov svetovalne delavce v šolah in vrtcih umestila kar tri razrede nižje kot učitelje in vzgojitelje. Predlog je toliko bolj nenavaden prav zdaj, ko praktično vse institucije, ki strokovno delujejo v šolstvu in izobraževanju, opozarjajo, da bi morali svetovalne službe po šolah okrepiti – ne pa jih dodatno degradirati.