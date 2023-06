»Urbanija me spominja na norega generala iz filma Na zahodu nič novega«

IZJAVA DNEVA

"Urbanija me spominja na norega generala iz filma Na zahodu nič novega. Ker je že jasno, da je prve svetovne vojne konec, da je do podpisa premirja še nekaj ur, general vseeno na bojno polje pošlje svoje vojake. Brezsmiselno in brez racionalne utemeljitve jih pošlje na čistino pred rafale nasprotnikov. To naredi, ker je pač general. General, ki je izgubil. Izgubil svojo moč in igračko. Ne bo se zgodilo prvič, da odhajajoča garnitura poskuša narediti kar največ škode in štale. Po navadi pohitijo z zaposlitvijo svojih lojalnih kadrov za nedoločen čas, sprejemanjem kakšnih ukrepov, ki nas pahnejo nekaj let nazaj, in uničevanjem dokazov na vseh ravneh. Urbanija je pohitel z vpisom v zgodovino. Težko je verjeti, da bo še kdaj dobil priložnost, da bo kot general grozil, delil opomine in odpuščal."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da je Uroš Urbanija tipična kopija vseh frustracij, ki jih po vsakih izgubljenih volitvah producira njegov šef; via Dnevnik)